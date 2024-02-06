Dünyanın Farklı Bölgelerinde Çin Yeni Yılı Kutlamaları

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Addis Ababa'daki kutlamalardan çeşitli görüntüler

2. Valetta'daki kutlamalardan çeşitli görüntüler

3. Kigali'deki kutlamalardan çeşitli görüntüler

4. Barselona'daki kutlamalardan çeşitli görüntüler

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu sene 10 Şubat'a denk geliyor ve Ejderha Yılı'nın başlangıcını temsil ediyor.

Yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok kültürel etkinlik düzenlendi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin dövüş sanatları, operası ve akrobasisine ilişkin etkileyici bir gösteri sergileyen kültür grubu, Çin topluluğu ve Etiyopya hükümet yetkililerinden oluşan seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.

Pazar gecesi Malta'nın başkenti Valetta'daki Malta Üniversitesi'nde düzenlenen "Çin Yeni Yılı Kutlu Olsun" konseri, yaklaşık 500 kişilik izleyici kitlesini büyüleyerek Çin'le Malta arasındaki bağları daha da güçlendirdi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen Opera ve Dans Tiyatrosu'ndan sanatçılar, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında "Aobao'da Buluşalım," "Yasemin Çiçeği" ve "Vatanım" gibi ikonik Çince şarkılarla seyircilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Grup, gösterisini Malta folkloruna ait "Festa" performansı ile bitirdi. Çinli sanatçıların geleneksel Çin enstrümanları eşliğinde başarıyla sergilediği performans, seyirciden büyük alkış aldı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de yaklaşan Çin Bahar Bayramı'nı kutlamak üzere geçtiğimiz hafta Cuma günü bir kültür etkinliği düzenlendi.

Ruanda Üniversitesi'nin Konfüçyüs Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe çoğunlukla enstitüde Çin dili eğitimi alan öğrenciler katıldı. Faaliyetler arasında Bahar Bayramı, kağıt kesme sanatı, ayrıca şans ve mutluluğu temsil eden Çince harflerin yazımına yönelik bir ders de yer aldı.

İspanya'nın Barselona kentinde ise Ejderha Yılı'nı kutlamak üzere 30'u aşkın kültür grubunun düzenlediği etkinliğe kentin caddelerinde binlerce kişi katıldı.

Barselona'da Çin Yeni Yılı kutlamaları Cumartesi günü başladı. Kentin caddeleri renkli figürlerle, havai fişeklerle ve geleneksel kostümlerle yürüyüş yapan insanların yanı sıra kültürel gösteriler ve Çin yiyecekleri satan tezgahlarla canlılık kazandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona/Kigali/Valetta/Addis Ababa'dan bildiriyor. (XHTV)