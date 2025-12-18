Albüm: Çin'de Düzenlenen 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen ve dünyanın en büyük buz-kar temalı parkı olan 27. Harbin Buz-Kar Dünyası çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

1,2 milyon metrekarelik rekor bir alanda düzenlenen tema parkı, simgesel cazibe merkezleri, kapsamlı hizmetler ve muhteşem buz heykelleriyle bugüne kadarki en görkemli organizasyonunu sunuyor.