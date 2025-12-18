Haberler

Albüm: Çin'de Düzenlenen 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Albüm: Çin'de Düzenlenen 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Harbin kentinde 1,2 milyon metrekare alanda kurulan 27. Harbin Buz-Kar Dünyası, simgesel cazibe merkezleri ve muhteşem buz heykelleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen ve dünyanın en büyük buz-kar temalı parkı olan 27. Harbin Buz-Kar Dünyası çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

1,2 milyon metrekarelik rekor bir alanda düzenlenen tema parkı, simgesel cazibe merkezleri, kapsamlı hizmetler ve muhteşem buz heykelleriyle bugüne kadarki en görkemli organizasyonunu sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Salondan gelen ses Türk-İş Başkanı Atalay'ı zora soktu
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Salondan gelen ses Türk-İş Başkanı Atalay'ı zora soktu
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Dövmekten beter ettiler! Robin van Persie'nin zor anları

Dövmekten beter ettiler! Dünyaca ünlü ismin zor anları
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler ayaklandı
Siirt'te genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Siirt'te kadın cinayeti! Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
title