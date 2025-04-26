Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de Törenle Kutlandı

Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de Törenle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Trakya Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen törende, Dünya Veteriner Hekimler Günü saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumu ile kutlandı. Genel Sekreter Buse Özyıldırım, veteriner hekimliğin hayvan sağlığı kadar insan sağlığına da katkıda bulunduğunu belirtti.

Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Trakya Veteriner Hekimler Odasınca Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

Trakya Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Buse Özyıldırım, yaptığı konuşmada, veteriner hekimliğim hayvan sağlığını korumak kadar insan sağlığına ve gıda güvenliğine de katkıda bulunan bir meslek olduğunu söyledi.

Veteriner hekimlerin tedavinin yanı sıra hayvan sağlığını etkileyen çok yönlü sorunları da çözmeye çalıştığını belirten Özyıldırım, hayvan sağlığının korunması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve zoonoz hastalıkların önlenmesinin ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Veteriner hekimlerin fedakarca çalıştığını ifade eden Özyıldırım, meslektaşlarının gününü kutladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.