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Dünya Kız Çocukları Günü'nde Ardahan'da "Mavi Dokunuşlar" sağlık paneli düzenlendi

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Dünya Kız Çocukları Günü'nde Ardahan'da 'Mavi Dokunuşlar' sağlık paneli düzenlendi
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Ardahan Üniversitesinde Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen "Mavi Dokunuşlar" panelinde saç ve cilt sağlığı, stresin etkileri ve bulaşıcı hastalıklardan korunma anlatıldı. Etkinliğin öğrencilerin sağlık bilinci ve mesleki gelişimine katkı sağlaması amaçlandı.

Ardahan Üniversitesinde, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen "Mavi Dokunuşlar" panelinde saç ve cilt sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve stresin fiziksel etkileri konularında katılımcılara bilgi verildi.

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Saç ve Güzellik Bakımı Kulübü tarafından, Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ve Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğretim Görevlisi Beyhan Doğan, burada yaptığı konuşmada, saç ve cilt sağlığının yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını, bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Etkinliğin, öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlenmesine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Doğan, doğru bilgiye ulaşmanın ve alanında uzman kişilerden yararlanmanın önemine dikkati çekti.

Panelde Uzman Dr. Betül Boğar, "saç ve deri sağlığını etkileyen içsel ve dışsal faktörler", Uzman Dr. Oğuzhan Yıldız, "HIV ve bulaşıcı hastalıklardan korunma", Psikolog Buse Polat da "Stresin saç ve tırnak sağlığı üzerindeki etkileri" konulu sunum yaptı.

Etkinliğe, Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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