Duhok'ta kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor
AA - Mohammed Falah Ibrahim - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kum fırtınasının etkili olduğu şehir merkezinden detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kum fırtınasının etkili olduğu şehir merkezinden detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü.
AA / Mohammed Falah Ibrahim - Güncel