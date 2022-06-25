Duhok'ta kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kum fırtınasının etkili olduğu şehir merkezinden detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kum fırtınasının etkili olduğu şehir merkezinden detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü. AA / Mohammed Falah Ibrahim - Güncel Duhok Irak Güncel Haberler

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