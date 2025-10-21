Düğünde Silahla Havaya Ateş Eden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir düğünde gerçekleştirilen silahlı havaya ateş etme olayında 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili 5 tabanca, 4 av tüfeği ve 1080 fişek ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir düğünde havaya ateş edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla belirlenen 4 adreste yapılan aramada, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 7 şarjör, farklı çap ve ebatta 1080 fişek ile çok sayıda silah yedek parçası ve kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel