Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu 6 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Soysallı Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta gerçekleşen bir düğün töreninde havaya ateşlenen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 22 yaşındaki D.T'nin ağır yaralanmasıyla ilgili Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada, 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 953 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekinözü ilçesine bağlı kırsal Soysallı Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta düzenlenen bir düğünde havaya tabancayla ateş edilmesi sonucu mermilerden biri boğazına isabet eden D.T. (22) hastaneye kaldırılmıştı.