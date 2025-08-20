Düğünde Havaya Ateş Açan 9 Kişiden 1'i Tutuklandı

Düğünde Havaya Ateş Açan 9 Kişiden 1'i Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düğünlerde havaya ateş edenlere düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı; bunlardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın, düğünlerde havaya ateş edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Erbaa Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında düğünde havaya ateş açanlara yönelik Akça ve Çevresu köylerinde operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda M.Ö., G.Ö., H.T., U.T., M.T., Ş.T., A.T., Z.Ç. ve E.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza

Süper Lig devi, yeni yıldızına 5 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.