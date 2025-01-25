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Dublin'de Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Dublin'de Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte eylemciler, İsrail'e yönelik yaptırımların uygulanmasını talep etti. Garden of Remembrance Parkı'nda toplanan kalabalık, İrlanda Parlamentosu önüne kadar yürüyerek dayanışma mesajları verdi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin için yürüyüş yapıldı.

Dublin'deki Garden of Remembrance Parkı'nda toplanan eylemciler, İrlanda Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında eylemciler, İsrail'e tepki içeren sloganlar attı.

Yürüyüşte, "Filistin için özgürlük ve adalet", "Yaptırım zamanı" ve "Dr. Husam Ebu Safiyye'yi serbest bırakın" yazılı pankart ve dövizler açıldı.

İsrail'e yönelik ekonomik, siyasi ve diplomatik yaptırımların hayata geçirilmesi için yetkililere çağrıda bulunan eylemciler, uluslararası toplumun bu konuda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Eylemciler, parlamento binası önünde İsrail karşıtı konuşmalar yaptı.

Konuşmacılar, Filistin halkının maruz kaldığı baskılara işaret ederek dayanışma mesajları verdi.

Yürüyüşe katılan Filistin kökenli İrlanda vatandaşı Roisin El Cherif, AA muhabirine, "Bugün burada hepimiz, soykırıma maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmamızı göstermek ve hükümetlerimize, Filistin halkına yönelik sıkıntıların ve adaletsizliklerin henüz sona ermediğini hatırlatmak için toplandık." dedi.

İşgale uğramış İrlanda'da hükümetin daha fazlasını yapması gerektiğini dile getiren El Cherif, yeni hükümetin "İşgal Altındaki Topraklar" yasa tasarısını geri plana ittiğini, Filistin halkına yönelik adaletsizlikler sona erene kadar Filistin halkının her zaman akıllarında ve kalplerinde olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Taştan - Güncel
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