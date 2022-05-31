DSÖ: Dünyada en çok tütün ürünleri çöpe atılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ: Dünyada en çok tütün ürünleri çöpe atılıyor

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
DSÖ: Dünyada en çok tütün ürünleri çöpe atılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada en çok tütün ürünlerinin çöpe atıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada en çok tütün ürünlerinin çöpe atıldığını açıkladı.

Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla DSÖ'den yapılan açıklamada, tütün ürünü kullanımının çevre ve insan sağlığına zararları ele alındı.

Açıklamada tütün kullanımının her yıl 8 milyon kişi, 600 milyon ağaç, 200 bin hektar arazi, 22 milyar ton su ve 84 milyon ton oksijene mal olduğu belirtilerek, "Çevreye saldığı 7 binin üzerinde zararlı kimyasal bulunduran tütün ürünleri, dünyada en çok çöpe atılan madde." ifadesi yer aldı.

DSÖ, her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin okyanus, nehir, kaldırım, park ve sahillere atıldığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, tütün ürünlerinin çoğunlukla orta ve düşük gelirli ülkelerde yetiştirildiği ve bu ülkelerde tütün yetiştirilen sulak arazilerin gıda tarımı için elverişli olduğu kaydedildi.

Sigara izmaritlerinin içindeki filtrenin de çevreye zararlı çok sayıda mikroplastik içerdiği ve dünyadaki plastik kirliliğine en fazla sebep olan ikinci madde olduğu vurgulanan açıklamada, küresel çevre sağlığının korunması için tütün firmalarına sigara filtrelerini yasaklama çağrısı yapıldı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Sigara Tütün su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title