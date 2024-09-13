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DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Gazze'deki çocuk felci aşı kampanyası büyük bir başarıya ulaştı

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DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felcine karşı yapılan aşı kampanyasının büyük bir başarıya ulaştığını bildirdi. İlk aşama tamamlandı, ikinci doz için dört hafta bekleniyor.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus Gazze'de çocuk felcine karşı 1 Eylül'de başlayan aşı kampanyasının büyük bir başarıya ulaştığını bildirdi. Sürecin ilk aşaması tamamlanırken dört hafta sonra ikinci dozun uygulanması bekleniyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Gazze'de çocuk felcine yol açan polio virüsüne karşı yürütülen aşı kampanyasının "büyük bir başarıya" ulaştığını dile getirdi.

Savaşın 12'nci ayına girilen bölgede 1 Eylül'de başlayan ve Perşembe günü tamamlanan kampanya boyunca 560 binden fazla çocuğa ilk doz aşıları yapıldı. Ghebreyesus, X hesabından paylaştığı mesajında, "Gazze Şeridi'nde trajik günlük hayatın ortasında bu büyük bir başarı. (...) Bir de ateşkesle ulaşabileceklerimizi düşünün" ifadelerini kullandı.

DSÖ kampanyaya başlarken Gazze genelinde 10 yaş altında 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının hedeflendiğini bildirmişti.

Gazze'de 25 yıl sonra ilk polio vakasının görülmesi üzerine İsrail ve DSÖ aşı kampanyası yürütülmesinde uzlaşmıştı. Buna göre bölgenin orta, güney ve kuzeyinde sırasıyla çatışmalara günde yedi ila dokuz saatlik aralarverilerek aşılama yapıldı. Ghebreyesus mesajında "zorlu operasyonu" tamamlayan sağlık ekiplerini de tebrik etti.

Aşı kampanyası gönüllülerden oluşan yaklaşık 2 bin 100 kişinin katılımıyla yürütüldü. DSÖ Başkanı ayrıca ailelere de sağlık ekiplerine olan güvenleri ve iş birlikleri için teşekkür etti.

Çocuk felcine karşı bölgede ağızdan iki damla şeklinde uygulanan NoPV2 tipi aşı kullanıldı. Aşının etkili olabilmesi için dört hafta içinde ikinci dozun da yapılması gerekiyor ancak henüz DSÖ ile İsrail arasında ikinci doza dair olası bir kampanyaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Savaş sebebiyle 2,4 milyonluk nüfusun tamamına yakınının kalabalık çadır kamplarda kötü hijyen koşullarında yaşamak zorunda kaldığı bölgede hastalığın yayılmasından endişe ediliyordu. Aşırı bulaşıcı olan polio virüsü kanalizasyon ve kirli suyla yayılıyor.

AFP / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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