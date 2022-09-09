DRON - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği havadan görüntülendi (3)
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İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması Yoğunlaşan araç trafiğinin havadan görüntülenmesi (dron) İSTANBUL - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.
İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması
Yoğunlaşan araç trafiğinin havadan görüntülenmesi (dron) İSTANBUL - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.
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Kaynak: AA / Hüsame Battal - Güncel