Üye Girişi
Haberi Paylaş

DRON - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği havadan görüntülendi (3)

Güncel Haberler

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması Yoğunlaşan araç trafiğinin havadan görüntülenmesi (dron) İSTANBUL - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması

Yoğunlaşan araç trafiğinin havadan görüntülenmesi (dron) İSTANBUL - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

(3)

Kaynak: AA / Hüsame Battal - Güncel

Tragger Avcılar Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title