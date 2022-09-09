DRON - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği havadan görüntülendi (3) Güncel Haberler İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması Yoğunlaşan araç trafiğinin havadan görüntülenmesi (dron) İSTANBUL - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması Yoğunlaşan araç trafiğinin havadan görüntülenmesi (dron) İSTANBUL - Avcılar'da metrobüslerin çarpışması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. (3) Güncel Kaynak: AA / Hüsame Battal Tragger Avcılar Güncel Haberler

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