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(DRON) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Büyük Çamlıca Camisi

AA - Ali Atmaca - Güncel
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, Büyük Çamlıca Camisi'ne "Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz, Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 15 Temmuz'u unutma unutturma,Tüm şehitlerimiziz ruhu şad olsun, 15 Temmuz Destanına şahidiz, Vatan sevgisi imandandır" yazılı mahyalar ve Türk Bayrağı yansıtıldı.

AA / Ali Atmaca - Güncel

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