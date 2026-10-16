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Dov Lior, Filistin zeytinlerinin çalınmasına Yahudi hukuku gerekçesiyle fetva verdi

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İsrailli haham Dov Lior, Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu iddia ederek Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinlerin çalınmasına fetva verdi. Fetva, Ekim ayı boyunca süren hasat mevsiminde Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı sırada geldi.

İsrailli haham Dov Lior, Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu savunarak Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinlerin çalınması yönünde fetva verdi.

Lior, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırdığı zeytin hasadı mevsiminde yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin Filistin topraklarındaki zeytinleri toplama hakkına sahip olduğunu savundu.

İsrailli haham, ağaçları Filistinliler dikmiş olsa bile toprakların kendilerine ait olduğunu iddia ederek zeytinlerin de İsraillilerin hakkı olduğunu öne sürdü.

Verdiği fetvayla Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinlerin çalınmasını meşrulaştırmaya çalışan Lior, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bu topraklarda zeytin hasadı yapmasının toprağın kendilerine ait olduğunu kanıtlayacağını iddia etti.

Lior, ifadelerini Yahudi hukukunu referans göstererek gerekçelendirirken Filistinlilerin yasa dışı ve kaçak Yahudi yerleşimlerinin yakınlarındaki arazilerinden zeytin toplamasının güvenlik risklerine yol açtığını söyledi.

Bu sözde güvenlik risklerinin yasa dışı ve kaçak Yahudi yerleşimlerinin çevresindeki zeytinlerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce toplanmasıyla giderileceğini ileri süren haham, yerleşimlere uzak bölgelerdeki zeytinlerin de İsraillilerin hakkı olduğunu iddia etti.

Filistinliler için bir gıda toplama ve ekonomik araç olmanın ötesinde kültürel kimliğin bir parçası olan zeytin hasadı mevsiminde, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor.

Ekim ayı boyunca süren hasat mevsiminde İsrailliler, Filistinlilerin arazilerine girmesini engelliyor, zeytin toplamalarına müsaade etmiyor ve Filistinliler ile onlara destek için bölgeye gelen aktivistlere saldırıyor.

İsrail ordusu da tansiyonun yükseldiği bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere destek vererek saldırılara katılıp Filistinlilerin arazilerine ulaşmasını engelliyor.

Kaynak: AA
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