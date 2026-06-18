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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin şüpheliler M.G. ve M.G'nin diğer illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kentte irtibatlı oldukları kişilere getirerek satışını yapacakları yönünde alınan bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda durdurulan bir araç ve depoda yapılan aramada 34 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekiplerin şüphelilerin bulunduğu otomobili takip etmesi ve uyuşturucunun yakalanma anı kamerayla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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