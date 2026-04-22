Hatay'da otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 17 koyun telef olurken, 3 koyun da yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
E.B. idaresindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil, Karakese Mahallesi'nde tünelde koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan