Dörtyol'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Cafer Uğur Talay (20) kazada hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, genç sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Cafer Uğur Talay (20) yönetimindeki 31 AZV 887 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel