Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bestegül Akkaş'ın kullandığı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçip devrildi. Bu sırada otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen U.C.B.'nin (27) kullandığıotomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 2 yaşındaki Cemre Göçer ve Erdem Girginel (39) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü U.C.B. ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzların ise bölgeden uzaklaştığı belirlendi.