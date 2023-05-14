Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (4)

VEFAT EDEN MUHTARIN SON İSTEĞİ İÇİN GELİP OY KULLANDILARBatman'da 25 yıldır Yolveren köyü muhtarlığı yapan Mehmet Alcu (86), Almanya'da yaşayan, çifte vatandaş olan ailesi ve yakınlarını, 14 Mayıs'taki 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde oy kullanmaları...

VEFAT EDEN MUHTARIN SON İSTEĞİ İÇİN GELİP OY KULLANDILAR

Batman'da 25 yıldır Yolveren köyü muhtarlığı yapan Mehmet Alcu (86), Almanya'da yaşayan, çifte vatandaş olan ailesi ve yakınlarını, 14 Mayıs'taki 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde oy kullanmaları için Türkiye'ye davet etti. Ailesi ve yakınları yoldayken, 12 Mayıs'ta vefat eden Alcu, köy mezarlığına defnedildi. Türkiye'ye gelen 35 çifte vatandaş, köydeki ilkokulda kurulan sandıklarda oylarını kullandı.