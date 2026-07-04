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Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, heyelan ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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