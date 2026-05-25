Hava Durumu: Doğu'da Serin, Diğer Bölgelerde Mevsim Normallerinde

Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normaller civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da bölgenin doğusu, Ege'de Kıyı Ege hariç, Akdeniz'de Antalya hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

