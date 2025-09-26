Haberler

Doğanşehir'de İş Makinesi Hayvan Sürüsüne Çarptı: 13 Küçükbaş Telef Oldu

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde geri manevra yapan bir iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 küçükbaş hayvana çarparak telef olmasına sebep oldu. Olay sonrası jandarma bölgeye intikal etti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iş makinesinin çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erkenek Mahallesi Kınalıtaş mevkisinde, geri manevra yapan iş makinesi yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada 13 küçükbaş hayvan telef olurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından jandarma ekiplerince kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Haberler.com
