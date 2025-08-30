Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.T. yönetimindeki 45 YA 0509 plakalı otomobil, Hükümet Konağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldı???????rıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
