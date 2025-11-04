Dodurga'da Gazze Halkı İçin Kermes Düzenlendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde Gazze halkı yararına kermes düzenlendi.

Dodurga Gençlik Merkezi Spor Salonunda açılan kermeste, öğrenci velilerince hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, kermesi ziyaret ederek stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Stantlardan alışveriş yapan Tokur, velilere ve öğrencilere kermese katkılarından ötürü teşekkür etti.

Kermesten elde edilecek gelir Gazze halkı yararına kullanılmak üzere bağışlanacak.