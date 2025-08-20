Dodurga'da Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenlendi

Dodurga'da Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde 'Dangal' adlı film izletildi. Katılımcılara popkorn, kek ve içecek ikramında bulunuldu.

Çorum'un Dodurga ilçesinde açık hava sineması etkinliği yapıldı.

Dodurga Gençlik Merkezi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Dodurga Belediyesi Güreş Sahası'nda sinema perdesi kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara Gençlik Merkezi'nce patlamış mısır, Esentepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Atmaca tarafından kek, meyve suyu, şeker ve dondurma ikram edildi.

Ailelerin ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara, Hindistan'da güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının hikayesini anlatan "Dangal" adlı sinema filmi izletildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram, güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bu tür organizasyonlar hem vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesine vesile oluyor hem de toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü

Ordu kendi halkını savaş uçaklarıyla vurdu: Onlarca ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.