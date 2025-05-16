Dodurga Beldesinde Şükür Kurbanı Kesildi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, afetlerden ve kötülüklerden korunması için şükür kurbanı kesildi.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, "Cenab-ı Allah memleketimizi, bölgemizi ve beldemizi korusun. Bu kurbanı, şükrümüzü ifade etmek ve dualarımızı sunmak amacıyla kesiyoruz. Allah ibadetimizi kabul eylesin, devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza buyursun" dedi.

Dua ve niyetlerin ardından kurbanlar kesildi. Etkinliğe belediye meclis üyeleri de katıldı.