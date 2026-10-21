Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DMM, AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı iddialarını asılsız buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DMM, AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı iddialarını asılsız buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DMM, AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. DMM, AFAD ekiplerinin 81 ilde 7 gün 24 saat görev yaptığını ve görevi bırakan personel bulunmadığını belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ' Afad dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu' yönündeki iddialar asılsızdır" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ' Afad dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu' yönündeki iddialar asılsızdır. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) suda arama-kurtarma ekipleri, 81 ilimizde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız görev yapmaktadır. Ekipler personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitededir. Görevi veya dalış faaliyetini bırakan halihazırda hiçbir personel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yapılan bölgeler arası görevlendirmeler de bir yetersizlik değil, bütüncül afet yönetiminin olağan bir gereğidir. Türkiye genelindeki AFAD ekiplerine ek olarak; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da dalış ekipleri bulunmakta ve tüm birimler tam koordinasyon içinde sahaya sevk edilmektedir. Afet ve acil durumlarda canı pahasına görev yapan kurumlarımızı ve kahraman personelimizi hedef alan bu tür asılsız paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapmıştı, hayalleri suya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

MKYK'da mesajı verdi! Yeni kelleler gidecek
PSG tribünlerinde skandal pankart! Barcelona UEFA’ya şikayet etti

Şu rezilliğe bakar mısınız!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

Dervişoğlu o sözleri duyunca kapıyı gösterdi! Beklenen açıklama geldi
Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
İran'dan ABD'ye 7 şartlı rest! 'Talepler karşılanana kadar görüşme yapılmayacak'

İran müzakerelere kapıları kapattı! ABD'ye 7 maddelik rest
Sokaklar savaş alanı, o TikTok derdinde!

Devrimi sen mi yapacaksın!
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şirket inceleme altında