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DKMP, Afyonkarahisar'da belgesiz bakılan makak maymununu AKÜREM'e götürdü

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DKMP, Afyonkarahisar'da belgesiz bakılan makak maymununu AKÜREM'e götürdü
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Afyonkarahisar'da bulundurma belgesi olmadan bakılan makak maymunu, ihbar üzerine DKMP ekiplerince teslim alındı. Maymun, bakım ve tedavi için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürülürken DKMP yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.

AFYONKARAHİSAR'da bulundurma belgesi olmadan bakılan makak maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar'da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bulundurma belgesi olmadığı tespit edilen makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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