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Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 21 Eylül'de 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Eylül'de Aziziye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan ve Oktay Tokay, Mesut Tokay ile Mehmet Baydur'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada tarafların alacak verecek meselesini görüşmek için bir araya geldikleri, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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