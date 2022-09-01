Diyarbakır haber... Silvan şehidi Mehmet Ali Sarak'a şiir bestelendi

Silvan şehidi Mehmet Ali Sarak'a şiir bestelendi

Bestekar Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan şiir şehidin ağabeyi Nedim Sarak'a teslim edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ağabeyi Nedim Sarak, şehit kardeşinin anılarını özel olarak hazırladığı odada saklıyor

OSMANİYE - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yaptığı birliğe bayramlaşma törenine giderken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak adına şiir bestelendi. Bestekar Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan şiir şehit Mehmet Ali Sarak'ın anılarının yaşaması için özel olarak hazırlanan odasında ağabeyi Nedim Sarak tarafından teslim alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sivil kıyafeti ile evinden görev yaptığı birlikte düzenlenen bayramlaşma törenine giderken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak, 23 Eylül 2015 tarihinde şehit düştü. Osmaniye'deki şehitler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde şehit düşenler adına şiirler kaleme alan Bestekar Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, şehit Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak için kaleme aldığı şiiri ağabeyi Nedim Sarak'a teslim etti. Kurban bayramının arifesinde kardeşinin şehadet haberini alan ağabey Nedim Sarak'ta şehit kardeşi Mehmet Ali Sarak'ın anılarını ölümsüzleştirmek için özel olarak hazırladığı odada kardeşi adına yazılan şiiri teslim aldı. Türk bayrağı ve Kur'an-Kerim'inde hediye edildiği şiir tesliminde duygusal anlar yaşayan Nedim Sarak, yaşadığı sevincin başka ailelerin de yaşamasını istedi.

"Kurban bayramının birinci günü defnettik"

Bayram arifesi kardeşinin şehadet haberini aldığını belirten şehit ağabeyi Nedim Sarak, "Şehidimiz 1990 doğumluydu. 23 Eylül 2015 tarihinde şehit düştü. 9 gün önce doğum günüydü, doğum gününden 9 gün sonra şehit düştü. Kurban bayramının arifesiydi. Arife günü şehadet haberini aldık. Kurban bayramının birinci günü de defnettik. Bu odayı hazırladık. Şehidimizin anılarını kendi cep telefonundan çıkanları sırt çantasından çıkanların tamamı bu odada. Sevenlerinin de hediye ettikleri eşyalar yani bütün anılar bu odada. Duygular tabi ki anlatılmaz. Bu odada bunları hissetmek kolay değil" dedi.

Şehir kardeşi için bestelenen şiirden dolayı sevindiğini söyleyen Nedim Sarak, "Şehidimizin adına yazılan bu güzel şiirin bestesini yapan Hanifi kardeşimize çok teşekkür ederim. Gönülden koptuğunu hissedebiliyoruz. Tüm şehitler için yetiştiği yere kadar yapmayı planladığını anlattı bizlere. İnşallah diğer şehit ailelerini de bize yaşattığı sevinci yaşatır" diye konuştu.

"Ömrümüz olduğu müddetçe böyle devam edecek"

Şehit ailelerinin kendilerine sevinerek kapılarını açtıklarını ifade eden Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ferhat Er, "Bütün şehit ve gazi ailelerimiz ziyaret ediyoruz. Bestekarımızın yazdığı şiirleri, bayrağımızı ve Kur'an-Kerim'i takdim ediyoruz. Kendileri de bizlere kapılarını açıyorlar. Ben bütün şehit ailelerine teşekkür ediyorum. Ömrümüz olduğu müddetçe böyle devam edecek inşallah" dedi.

"80 şehit ailesine eser takdimi yapıldı"

Şehitlerin adına besteledikleri eserleri aileleri takdim ettiklerini belirten Bestekar Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, "Bugüne kadar 80 şehit ailesine eser takdimi yapıldı. Tabi ki Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği'nin açmış olduğu beste atölyesinde bestelerimizi yapıyoruz. Şuana kadar 1000 tane eser bestelendi. Bugün şehidimiz Mehmet Ali Sarak'ın evine geldik. Kendisi için yapılan özel oda da eseri seslendirdik. İnşallah 13 bin şehidimize 13 bin eser yazarak aileleri ziyaret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.