Diyarbakır'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan Fatma Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yakınında meydana geldi. O.G. idaresindeki 70 EF 132 plakalı kamyon, B.Y. idaresindeki 06 BP 5662 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fatma Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, otomobil sürücüsü B.Y. ve yanındaki N.Y. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fatma Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Kamyon sürücüsü O.G. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.