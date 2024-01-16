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Diyarbakır'da Tarihi Taşköprü Viyadük Çalışmalarında Zarar Gördü

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapılan viyadük çalışmaları sırasında dinamit patlatılması sonucu 2. Abdulhamid dönemine ait tarihi Taşköprü zarar gördü ve köprü trafiğe kapatıldı.

DİYARBAKIR'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş'a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından dinamit kullanılınca 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin, "Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü. Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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