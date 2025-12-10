Haberler

Diyarbakır'da sis etkili oldu

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü ve sürücülerin dikkatli ilerlemesine sebep oldu. Meteoroloji, sisin öğleden sonra azalacağını, fakat gece yeniden etkili olacağını açıkladı. Ayrıca, bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Haberler.com
