Diyarbakır'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yılmaz Güney Caddesi'nde dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.