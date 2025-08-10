Diyarbakır'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kargaşada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yılmaz Güney Caddesi'nde dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

