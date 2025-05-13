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Diyarbakır'da Sağanak Yağışlar Halk Otobüsünü Su Bastı

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Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintisi bir halk otobüsüne doldu. Kent merkezi ve kırsal alanlarda dolu yağışı da görüldü. Meteoroloji, bölge için dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Diyarbakır'da sağanak yağış nedeniyle biriken su halk otobüsüne doldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kısa süreliğine dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle su birikintisi halk otobüsüne taştı.

Kent merkezi ve kırsal alanlarda kısa süreli dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Şehir merkezinde sağanak yağış nedeniyle su birikintisi, bir halk otobüsüne taştı. Yolcu, su taşmasına rağmen otobüse binip oturacağı koltuğa geçti. Kırsal alanda ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bu anlar vatandaşların cevap telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Çarşamba günü bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Batman (Kozluk, Sason) Siirt (Baykan, Şirvan, Pervari, Tillo, Eruh) Şırnak (Merkez, Beytüşşebap, Uludere, Silopi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel
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