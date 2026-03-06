Haberler

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu öğrenciler ve öğretmenlerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 'Türkiye Yüzyılı Marif Modeli' kapsamında düzenlenen iftar programında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, öğrenciler ve öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla "Türkiye Yüzyılı Marif Modeli" kapsamında "Marifin Kalbinde Ramazan" temasıyla merkez Bağlar ilçesindeki Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesinde iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Zorluoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle iftar yaptı.

Programa Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar ve okul müdürü de katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
500

