Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Mangal Gazından Zehirlenme: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Mangal Gazından Zehirlenme: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ısınma amacıyla yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle 80 yaşındaki Senem Akyıl hayatını kaybetti, eşi Mustafa Akyıl ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da ısınmak için evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Senem Akyıl (80) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Mustafa Akyıl (90) hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin alt katında yalnız yaşayan Senem ve Mustafa Akyıl çifti, dün akşam saatlerinde ısınmak için mangal yaktı. Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde geldikleri evde çifti hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Senem Akyıl'ın mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Senem Akyıl'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, eşi Mustafa Akyıl ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Akyıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Mahkeme başkanı, Nevzat'la konuşurken cübbesini çıkardı

 İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?

Mahkemede Nevzat'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.