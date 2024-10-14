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Diyarbakır'da Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı

Diyarbakır'da Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada Fatma Yıldırım hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan Fatma Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yakınında meydana geldi. O.G. idaresindeki 70 EF 132 plakalı kamyon, B.Y. idaresindeki 06 BP 5662 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fatma Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, otomobil sürücüsü B.Y. ve yanındaki N.Y. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fatma Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Kamyon sürücüsü O.G. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN, Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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