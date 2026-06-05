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Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga kamerada; 2'si ağır 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 16.30 sıralarında Peyas Mahallesi 470'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ç., M.Ç. ve A.Y., tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.Ç. ile A.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Hüseyin İÇLİ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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