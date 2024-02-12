Diyarbakır'da Eski Hastane Yıkıma Başlandı

Silvan ilçesinde 1994'te inşa edilen 95 yataklı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi, 2020 yılında yapılan 150 yataklı yeni binasına taşındı. Atıl durumda kalan eski bina için yıkım kararı verildi. Yıkım işlemlerine başlanan binanın yerine, 20 üniteli diş hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel