Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü
Diyarbakır-Bismil kara yolu TRT Köprülü Kavşağı'nda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Diyarbakır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Diyarbakır-Bismil kara yolu TRT Köprülü Kavşağı mevkisinde bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Osman Bilgin