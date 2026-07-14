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Diyarbakır'da 39 derecede çocuklar, belediye aracından püskürtülen suyla serinledi

Diyarbakır'da 39 derecede çocuklar, belediye aracından püskürtülen suyla serinledi
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı kavurucu sıcakta çocuklar, belediye sulama aracının püskürttüğü suyla serinlerken, bazı sürücüler de araçlarını güneşten korumak için kumaş örtülerle kapattı.

DİYARBAKIR'da termometreler 39 dereceyi gösterirken, çocuklar, sulama aracının püskürttüğü suyla serinledi. Bazı sürücüler de araçlarını güneşten korumak için üzerlerini kumaş örtülerle kapattı.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Yenişehir ilçesinde sulama çalışması yapan belediye ekipleri, kavşaktaki çocukların isteğiyle araçtan üzerlerine su püskürttü. Çocukların suyla serinlediği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bazı sürücüler de park halindeki araçlarını güneşin yakıcı etkisinden korumak için üzerlerini çeşitli kumaş örtülerle kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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