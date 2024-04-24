Diyarbakır Barosu'ndan Ermeni Soykırımı Açıklaması

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Barosu, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin, "Tarihte yaşanmış acıları önce öğrenmek ve sonra o acıya saygı göstermek gerekir" açıklaması yapıldı.

Diyarbakır Barosu'nun yazılı açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"24 Nisan 1915, İttihat ve Terakki Hükümetinin, İstanbul'da Ermeni toplumunun önde gelen aydın, din adamı ve kanaat önderlerini tutuklayıp Anadolu'ya sürdüğü günün tarihidir. Her 24 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümeti ve bürokrasisi telaşla kimin yaşananları nasıl adlandıracağının kaygısı ve hesabıyla, hakikatle kavgaya tutuşmaktadır. Diyarbakır Barosu da her yıl hakikatle yüzleşmeye yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında açılan soruşturma ve yargılamalarla bu kavgadan payına düşeni almaktadır. Tarihte yaşanmış acıları önce öğrenmek ve sonra o acıya saygı göstermek gerekir."

Açklamada, "Ermeni halkının yaşadığı hakikatin ortaya çıkması ve geçmişle yüzleşilmesi gerektiği çağrısında bulunmaktan asla geri durulmayacağı" ifade edilerek, " Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz" denildi.