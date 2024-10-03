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Diyarbakır Barosu, Narin Güran Davasında Müşteki Taraf Oldu

Diyarbakır Barosu, Narin Güran Davasında Müşteki Taraf Oldu
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Diyarbakır Barosu, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'nın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'kurumsal olarak müşteki taraf' talebinin kabul edildiğini açıkladı. Baro, adaletin sağlanması için hukuki mücadelesine devam edeceğini belirtti.

DİYARBAKIR Barosu, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) soruşturması ile ilgili 'kurumsal olarak müşteki taraf' taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Diyarbakır Barosu da 13 Eylül'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na davada 'kurumsal olarak müşteki taraf' talebinde bulunmuştu.

Barodan yapılan açıklamada, taleplerinin kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Diyarbakır Barosu olarak Narin soruşturmasına daha önce yapmış olduğumuz başvuruda 'aile bireylerin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde 'müşteki sıfatıyla eklenme' talebinde bulunmuştuk. Talebimiz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibariyle kabul edilmiştir. Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in abisi Baran Güran, faillerin tespiti ve cezalandırması için hukuki destek talebiyle baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran Soruşturma Diyarbakır Politika Cinayet 3-sayfa Güncel Hukuk

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