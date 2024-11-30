Diyarbakır 8. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) destekleriyle düzenlenen "Diyarbakır 8. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır'ın edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli yazarlarıyla da ünlü bir kent olduğunu söyledi.

Şehrin edebiyat dünyasına eser veren pek çok yazarı bağrında barındırdığını belirten Öztürk, "Diyarbakır'ımızda yazarlarımızı, yayınevlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, özellikle çocuklarıyla beraber kitap fuarına davet ediyorum." dedi.

"90'ın üzerinde etkinlik var"

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak birçok sektöre ilişkin fuarlar düzenlediklerini ancak kitap fuarlarının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Etkinliğin ülke ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Ersözlü, şöyle devam etti:

"Fuara 216 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurum kuruluşu iştirak ediyor. 400'ün üzerinde yazar, şair, eleştirmen ve sanatçı Diyarbakır'da kitapseverlerle buluşacak. 90'ın üzerinde etkinlik var. Söyleşi, panel ve çocuk etkinlikleri, buraya gelecek on binlerce ziyaretçiye renkli bir atmosfer yaratacak."

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise ülkede çok dinamik bir yayıncılığın olduğunu, yılda 99 bin kitabın yayınlandığını ifade etti.

Kitap fuarlarının önemine değinen Kocatürk, "Bu kadar geniş bir çeşidi hiçbir kitapevimiz ne yazık ki bulunduramıyor. Yazarlarla ilk defa buralarda yüzleşiliyor, yazarların söyleşileri ve imza günlerinin çok önemli etkisi var." diye konuştu.

Çocukların hayal güçlerini geliştirecek en önemli şeylerden birinin kitap olduğunu vurgulayan Kocatürk, anne ve babaların çocuklarını fuara getirmeleri gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Davetliler stantları gezdi, yayınlarla ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve DTSO Başkanı Mehmet Kaya da açılışa katıldı.

216 yayınevi ve 400'den fazla yazarın konuk olacağı fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek. 9 gün sürecek fuar, her gün 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.