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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Artvin'de hayatını kaybeden din görevlileri için taziye mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Artvin Arhavi'de gölette boğulma tehlikesi geçirip hayatını kaybeden iki din görevlisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Artvin'in Arhavi ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayan din görevlileri Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arpaguş, taziye mesajında şunları kaydetti:

"Artvin Arhavi'de meydana gelen elim hadisede hayatlarını kaybeden Arhavi Merkez Camisi Müezzin-Kayyımı Mustafa Gedikli ve Güneşli Köyü Camisi İmam-Hatibi Rüstem Özdemir kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Ömürlerini aziz milletimize ve din hizmetine vakfeden kıymetli görevlilerimizin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve Diyanet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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