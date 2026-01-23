Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistanlı mevkidaşı Djuric ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı sırasında bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü.
