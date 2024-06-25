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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, iki Bakan görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hakan Fidan Ermenistan Diplomasi Politika Güncel Haberler

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