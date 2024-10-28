Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a Resmi Ziyarette Bulunacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ekim'de Birleşik Krallık'a gidiyor. Fidan, ilk resmi ziyaret özelliği taşıyan ziyareti kapsamında İngiliz mevkidaşı David Lammy başta olmak üzere temaslarda bulunacak. Bakan Fidan'ın gündeminde Serbest Ticaret Anlaşması, savunma sanayi alanındaki iş birliği, terörle mücadelede iş birliği ile İsrail'in saldırıları yer alacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, 30 Ekim'de Birleşik Krallık'a resmi ziyarette bulunacak. İkili düzeyde ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyan ziyaret kapsamında Fidan, başta Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy olmak üzere Londra'da temaslarda bulunacak.

Bakan Lammy, 4 Mart 2024 tarihinde Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmişti. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak 2024 tarihinde Bakan David Cameron tarafından yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Bakan Lammy ile görüşmesinde ikili iş birliğinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyete dile getirecek. Türkiye'nin mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu belirtecek olan Fidan'ın, enerji ve ulaştırma alanları da dahil yeni iş birliği alanlarını ele alması bekleniyor. İki müttefik ülkenin savunma sanayi alanında atabileceği adımların ele alınacağı görüşmede Bakan Fidan, terörle mücadele iş birliğinin önemini vurgulayacak.

Fidan, ayrıca Gazze'deki insani krizin vahametine ve insani yardımların sağlanmasında yaşanan güçlüklere dikkat çekecek. Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediği mesajını yineleyecek olan Fidan, İsrail'in doğrudan BM ve kurumlarını hedef almasından duyulan endişeyi dile getirecek. Bakan Fidan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'ın ardından İran'a saldırılarıyla savaşı bölgeye yayma hedefi karşısında tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayacak ve bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.