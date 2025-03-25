Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik adımların Ukrayna, Filistin ve Suriye konuları ile CAATSA yaptırımları ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması üzerine görüşmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. İki bakan toplantı öncesinde basın karşısında el sıkıştı; daha sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen Fidan'ın Rubio ile görüşmesi, TSİ 21.30'da başladı. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar, yaklaşan devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin konularının ele alındığı bildirildi. Görüşmede ayrıca ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınmasının da konuşulduğu kaydedildi.